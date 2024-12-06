В Москве прошел пик холодов с начала зимы

Синоптик Леус: ночь на 6 декабря стала самой холодной с начала зимы

Москва застала пик холодов с начала зимы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Холодная волна достигла апогея», — заявил синоптик. Согласно данным базовой столичной метеостанции ВДНХ, в ночь на пятницу, 6 декабря, столбики термометров опустились до минус 6,5 градуса. Со вчерашнего дня, когда был зафиксирован температурный минимум с начала декабря, показатель снизился на 0,3 градуса.

На метеостанции в Тушино, Строгино и на Балчуге воздух остыл до 6,2 градуса мороза, метеостанция в Бутово показала температуру в минус 6,9 градуса. Относительно Подмосковья самой холодной точкой стал поселок Черусти, где термометры показали минус 11,8 градуса. Теплее всего оказалось в Ново-Иерусалиме — там подморозило до минус 5,9 градуса.

Однако продержатся морозы недолго. С приходом циклона заморозки в столичном регионе сменятся оттепелью. С минус 3-минус 5 градусов в пятницу температура повысится до минус 1 в субботу. В воскресенье, 8-го числа, по данным Леуса, столбики термометров достигнут нулевой отметки, а к понедельнику даже ее преодолеют. Вместе с потеплением в Москву вернутся и снегопады.