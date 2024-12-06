В Польше музейный работник искупался в реке и неожиданно нашел средневековый меч

В Польше сотрудник Военного музея неожиданно нашел на дне реки древний меч и узнал, что его изготовили в IX веке. Об этом пишет People.

В августе 2022 года Щепан Скибицкий плавал в реке Супрасль. Он часто это делал в свободное время, но в тот раз заметил нечто необычное. Вода размыла дно — там лежал меч. «Тогда в первый и последний раз я закричал от радости под водой!» — вспоминает Скибицкий. Мужчина отметил, что ему повезло: он был музейным работником в городе Белосток и знал, кому сообщать о находке.

Доктор Рышард Казмерчак из Университета Николая Коперника в Торуни изучил найденный артефакт и заявил, что он относится к Средневековью. Согласно его предположению, меч принадлежал викингам или балтам. «Мы считаем, что существует высокая вероятность того, что у реки произошло сражение и меч оказался в воде вместе со своим владельцем», — отметил Казмерчак.

По словам директора Военного музея Роберта Садовски, находка Скибицкого стала третьим или четвертым подобным мечом, обнаруженным в Польше. Он отметил, что за время нахождения в воде кожа, которой обтянута рукоятка меча и набалдашник, минерализировалась, но это удалось исправить при реставрации.

Ранее сообщалось, что мужчина из Норвегии обнаружил редкий меч, раcчищая у себя на ферме поле, которое не пахалось уже много лет. Археологи, осмотревшие артефакт, подтвердили, что фермер нашел остатки железного меча эпохи викингов (793-1066 годы н. э.) возрастом около тысячи лет.