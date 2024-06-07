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13:24, 7 июня 2024Из жизни

Фермер нашел на своем поле меч викинга возрастом в тысячу лет

В Норвегии фермер нашел на поле редкий тысячелетний меч викингов

Фото: Museum of Archaeology, University of Stavanger

Мужчина из Норвегии обнаружил редкий меч эпохи викингов, раcчищая поле на своей ферме. Об этом сообщает Live Science.

Фермер Ойвинд Твейтане Ловра из муниципалитета Сульдаль в юго-западном графстве Рогаланд, нашедший оружие, рассказал, что его семья собралась засеять поле, которое не пахалось уже много лет. В процессе распашки Ойвинду попался кусок железа. Он хотел выбросить его, когда понял, что по форме железо напоминает меч. Ловра связался с археологами и местным правительством, как того требует норвежское законодательство.

«Я быстро понял, что это не повседневная находка. Речь идет о нашей истории, и приятно знать, что здесь было раньше», — сказал Ловра, который, помимо фермерства, является местным депутатом и работает паромным инженером. Археологи, осмотревшие артефакт, подтвердили, что это остатки железного меча эпохи викингов (793-1066 годы н. э.) возрастом около тысячи лет.

Меч франкского происхождения относится к так называемым мечам Ульфберта, которые отличаются надписями, инкрустированными вдоль их лезвий. Найденный остаток меча достигает 37 сантиметров в длину и состоит из рукояти, крестовины и части лезвия. Часть лезвия отсутствует — примерно половина его длины, — но археологи считают, что для Рогаланда он на удивление хорошо сохранился. Судя по всему, он был залит плотной глиной, что спасло металл от ржавчины.

По всей Европе было найдено около четырех тысяч мечей эпохи викингов, но только около 170 имеют надписи Ульфберта — 45 из них нашли в Норвегии.

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      Антонина Черташ
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