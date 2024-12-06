Россиянин отпинал ногой ребенка возле ЖК и попал на видео

В Уфе мужчина отпинал ногой ребенка возле ЖК и попал на видео

В Уфе мужчина отпинал ногой ребенка и несколько раз ударил рукой около выхода из подъезда многоэтажного дома. Соответствующее видео оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

По предварительным данным, все произошло на территории жилищного комплекса (ЖК) «Шервуд» утром 6 декабря. На кадрах видно стоящего около подъезда с двумя детьми россиянина. В один момент мужчина пнул сидящего на заграждении ребенка, после чего тот упал. Удары при этом не прекратились.

После этого местный житель вместе с другим малышом отошел в сторону парковки, оставив первого ребенка одного около подъезда. Однако через некоторое время он вернулся и нанес еще несколько ударов рукой.

Ранее житель столицы Башкирии толкнул старшего сына в стену лифта в многоэтажном доме на улице Королева и поплатился — поступком мужчины заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.