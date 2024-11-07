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10:42, 7 ноября 2024Россия

Россиянин пнул сына в стену лифта и поплатился

Житель Уфы пнул старшего сына в стену лифта, его поступок заинтересовал полицию
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Житель Уфы пнул старшего сына в стену лифта в многоэтажном доме на улице Королева и поплатился — поступком мужчины заинтересовались сотрудники. Момент издевательств над ребенком попал на видео, соответствующие кадры опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На опубликованном видеоролике видно, как россиянин вместе с семьей пытается зайти в лифт. Его младший ребенок шалит, старший случайно толкает брата. Это замечает отец семейства и внезапно пинает мальчика ногой, тот ударяется головой и начинает плакать. В ситуацию пытается вмешаться его мать.

Подобными методами воспитания уже заинтересовались в полиции — мужчину начали разыскивать.

Ранее сообщалось, что в Стерлитамаке женщина жестоко избила сына на улице.

Еще раньше жительница Махачкалы избила младенца во время онлайн-трансляции. Она несколько раз ударила ребенка во время пеленания.

ЖЗЛ
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