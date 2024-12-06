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00:44, 6 декабря 2024Силовые структуры

На месте убийства главы UnitedHealthcare нашли гильзы с тремя словами

ABC: На месте убийства главы UnitedHealthcare нашли гильзы со словами
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Carlo Allegri / Reuters

На месте убийства главы страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона в Нью-Йорке нашли гильзы с тремя словами: «отрицать» (deny), «защищать» (defend) и «низвергать» (depose). Об этом сообщает ABC News.

Сейчас в полиции пытаются определить, было ли это сообщением, которое оставил стрелок, чей мотив остается неизвестным. Оружие на месте преступления не обнаружили.

Ранее в Нью-Йорке произошло убийство Томпсона около отеля Hilton на Манхэттене. Неизвестный выстрелил в 50-летнего американца и скрылся с места преступления. Его еще не нашли.

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