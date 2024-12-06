На месте убийства главы UnitedHealthcare нашли гильзы с тремя словами

ABC: На месте убийства главы UnitedHealthcare нашли гильзы со словами

На месте убийства главы страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона в Нью-Йорке нашли гильзы с тремя словами: «отрицать» (deny), «защищать» (defend) и «низвергать» (depose). Об этом сообщает ABC News.

Сейчас в полиции пытаются определить, было ли это сообщением, которое оставил стрелок, чей мотив остается неизвестным. Оружие на месте преступления не обнаружили.

Ранее в Нью-Йорке произошло убийство Томпсона около отеля Hilton на Манхэттене. Неизвестный выстрелил в 50-летнего американца и скрылся с места преступления. Его еще не нашли.