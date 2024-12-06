На Украине испугались окружения ВСУ российскими войсками

Машовец: войска России могут начать окружение ВСУ к северо-западу от Курахово

Российские войска могут начать окружение Вооруженных сил Украины (ВСУ) к северо-западу от Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил украинский военный эксперт Константин Машовец, его слова приводит «Страна.ua» в Telegram.

«На Кураховском направлении существует вполне реальная перспектива окружения всех наших войск восточнее условной линии Новотроицкое — Богатырь. Я не утрирую, западнее Селидово явно происходит "какая-то фигня"», — обеспокоился он. Кроме того, как утверждает Машовец, в районе Великой Новоселки происходит «еще большая фигня».

По словам военного эксперта, российские войска «ощутимо давят» не только в сторону Покровска (украинское название города Красноармейск), но и в сторону Ясенового «с прицелом» на обход ВСУ.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что попытки украинских военных контратаковать к северу от Великой Новоселки в ДНР провалились.