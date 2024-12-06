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14:15, 6 декабря 2024Бывший СССР

Рогов рассказал о провальных попытках ВСУ контратаковать в ДНР

Рогов: попытки ВСУ контратаковать к северу от Великой Новоселки провалились
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать к северу от Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР) провалились. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает ТАСС.

Он уточнил, что украинские бойцы атакуют села Раздольное и Новый Комар в попытке выбить российских военных. «В Новом Комаре идут контратаки ВСУ, они перебрасывают подкрепления, идут активные боевые действия», — рассказал Рогов.

По его словам, несмотря на попытки ВСУ провести контратаки, российские войска смогли увеличить контролируемый ими участок, который соединяет два села.

Ранее Рогов сообщил, что военнослужащие РФ могут окружить украинскую группировку в районе Курахово в ДНР. Российские силы вышли на окраины Успеновки, которая расположена южнее города. Такое продвижение войск России стало внезапным для ВСУ, добавил он.

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