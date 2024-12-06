Рогов заявил об угрозе окружения 1,5 тысячи бойцов ВСУ в районе Курахово

Рогов: ВС России угрожают окружением 1,5 тысячи бойцов ВСУ южнее Курахово

Российские военные угрожают окружением группировке бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, российские войска вышли на окраины Успеновки, которая расположена южнее Курахово. Политик отметил, что такое продвижение Вооруженных сил (ВС) России стало внезапным для украинских подразделений.

«Тем самым они создали реальную угрозу окружения большой группировки ВСУ в Анновке и Веселом Гае. Там речь идет о группировке в пределах 1,5 тысячи военнослужащих противника, в том числе из 79-й бригады ВСУ», — добавил Рогов.

