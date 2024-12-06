На Украине оценили число дезертиров из ВСУ

Украинский адвокат Лихачев: число дезертиров ВСУ достигает 100 тысяч человек

Число дезертиров в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигает более 100 тысяч человек. Количество украинских бойцов, самовольно оставивших позиции, оценил в разговоре с Bloomberg украинский адвокат Роман Лихачев.

«[Лихачев] считает, что их число может достигать 100 тысяч и более человек. (...) По его словам, в некоторых уголовных делах о самовольном оставлении части фигурируют до 20–30 обвиняемых», — говорится в публикации.

В издании отметили, что по сравнению с 2022 годом число дел о самовольном оставлении части и дезертирстве на Украине выросло в шесть раз.

Ранее украинский боец Алексей Сидорик рассказал о массовой сдаче в плен солдат ВСУ в Великой Новоселке. По его словам, всего его сослуживцы из роты в размере 30 человек либо не пережили бои, либо оказались в плену.