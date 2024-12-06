Украинский боец рассказал о массовой сдаче в плен солдат ВСУ в Великой Новоселке

Украинский пленный Сидорик: все бойцы ВСУ в Великой Новоселке хотят сдаться

Большинство бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Великой Новоселки хотят оставить позиции и дезертировать. О массовой сдаче в плен солдат ВСУ рассказал пленный украинский военный Алексей Сидорик, передает ТАСС.

«Все уже хотят сдаться, ни у кого нервы не выдерживают. И у кого есть возможность сдаться — все сдаются», — рассказал пленный.

Он отметил, что всего его сослуживцы из роты в размере 30 человек либо не пережили бои, либо оказались в плену.

Ранее пленный боец ВСУ Владимир Кит заявил, что дезертирство в рядах ВСУ является повсеместным явлением. Он также рассказал о ситуации, когда с поля боя сбежали 4 из 17 человек.