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14:57, 6 декабря 2024Бывший СССР

На Украине пожаловались на проблемы ВСУ из-за российских средств РЭБ

В Минобороны Украины пожаловались на проблемы ВСУ из-за российских средств РЭБ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) создают проблемы Вооруженным силам Украины (ВСУ). На это пожаловался замначальника Центра инноваций и оборонных технологий украинского Минобороны Артем Мартыненко в интервью изданию Breaking Defense.

Он возмутился тем, что Россия эффективно создает системы РЭБ, несмотря на западные санкции. «Это создает для нас множество проблем», — сказал Мартыненко.

Ранее российский добровольческий батальон «Эспаньола» протестировал мобильные средства РЭБ. Военнослужащие использовали во время тестирования новые трофейные FPV-дроны ВСУ и последние модели ударных беспилотников РФ. Они работали с частотами и протоколами управления, на которых оперирует украинская армия.

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