Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:56, 5 декабря 2024Россия

Добровольцы испытали подавляющие беспилотники ВСУ системы РЭБ

Добровольческий батальон «Эспаньола» испытал новейшие системы РЭБ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский добровольческий батальон «Эспаньола» провел массовое тестирование современных мобильных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с использованием новых трофейных FPV-дронов Вооруженных сил Украины и последних моделей российских ударных БПЛА. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что добровольцы работают с частотами и протоколами управления, на которых оперирует украинская армия. «Мы также отобрали наши дроны с аналогичными параметрами, чтобы, включая и выключая средства РЭБ, понять, можем ли мы подавить вражеские сигналы», — сообщил глава научно-апробационного центра батальона с позывным «Биркин».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России с помощью беспилотных летательных аппаратов создали «буферную зону» в Запорожской области в 30 километров.

3 декабря начальник расчета ударных БПЛА с позывным Борода заявил, что в зоне специальной военной операции (СВО) дроны с термобарическими частями используются для поражения опорных пунктов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Правительство Франции уйдет в отставку впервые с 1962 года. Французы обвиняют Макрона и просят его покинуть пост

      Шольц поставил ультиматум живущим в Германии украинцам

      Россиянам сообщили о новом виде мошенничества

      Президент Южной Кореи принял прошение министра обороны об отставке

      «Союз МС-27» прибыл на Байконур

      Врачи выразили опасения из-за введения обязательных медицинских стандартов

      Договор между Россией и КНДР вступил в силу

      В сети появились снимки беременной Жизель Бюндхен в бикини

      План выпуска двигателей для SSJ-100 и МС-21 сократили

      В СК доложат о случае заражения новорожденного ВИЧ в роддоме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше