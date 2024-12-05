Добровольцы испытали подавляющие беспилотники ВСУ системы РЭБ

Добровольческий батальон «Эспаньола» испытал новейшие системы РЭБ

Российский добровольческий батальон «Эспаньола» провел массовое тестирование современных мобильных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с использованием новых трофейных FPV-дронов Вооруженных сил Украины и последних моделей российских ударных БПЛА. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что добровольцы работают с частотами и протоколами управления, на которых оперирует украинская армия. «Мы также отобрали наши дроны с аналогичными параметрами, чтобы, включая и выключая средства РЭБ, понять, можем ли мы подавить вражеские сигналы», — сообщил глава научно-апробационного центра батальона с позывным «Биркин».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России с помощью беспилотных летательных аппаратов создали «буферную зону» в Запорожской области в 30 километров.

3 декабря начальник расчета ударных БПЛА с позывным Борода заявил, что в зоне специальной военной операции (СВО) дроны с термобарическими частями используются для поражения опорных пунктов.