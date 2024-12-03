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14:57, 3 декабря 2024Наука и техника

В зоне СВО рассказали о применении дронов с термобарическими снарядами

«Известия»: дроны с термобарическими частями применяются против опорных пунктов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В зоне специальной военной операции (СВО) дроны с термобарическими частями используются для поражения опорных пунктов. Об этом газете «Известия» рассказал начальник расчета ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным Борода.

«Осколочными поражаем пехоту, термобарическими опорные пункты. У последних принцип поражения — проникновение в закрытое помещение, удаление кислорода и выжигание», — заметил специалист.

По его словам, кумулятивный боеприпас с дополнительными поражающими элементами применяется для уничтожения техники.

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Борода добавил, что ликвидация целей проводится при взаимодействии с другими подразделениями.

Ранее глава Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) Андрей Безруков сообщил, что российскими специалистами создан и проходит боевую апробацию разведывательно-ударный комплекс с системой лазерного наведения.

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