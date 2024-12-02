В России создали разведывательно-ударный комплекс с системой лазерного наведения

ЦБСТ: создан разведывательно-ударный комплекс с системой лазерного наведения

Российскими специалистами создан и проходит боевую апробацию разведывательно-ударный комплекс с системой лазерного наведения. Об этом ТАСС рассказал глава Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) Андрей Безруков.

«У нас сейчас проходит боевую апробацию проект разведывательно-ударного комплекса, который состоит из трех отдельных частей: системы обнаружения, системы лазерного целеуказания и системы поражения», — заявил руководитель.

По его словам, изначально компоненты создавались независимо друг от друга, а теперь принято решение интегрировать их в единый комплекс.

В ноябре президент «Калашникова» Алан Лушников сообщил, что концерн разработал новый дрон-камикадзе, который планируют к концу ноября испытать в зоне проведения СВО.

В том же месяце в Симбирском конструкторском бюро (СКБ) «Пиранья» сообщили о создании одноименного мини-дрона, предназначенного для обучения операторов боевых беспилотных летательных аппаратов.