Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:26, 2 декабря 2024Наука и техника

В России создали разведывательно-ударный комплекс с системой лазерного наведения

ЦБСТ: создан разведывательно-ударный комплекс с системой лазерного наведения
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российскими специалистами создан и проходит боевую апробацию разведывательно-ударный комплекс с системой лазерного наведения. Об этом ТАСС рассказал глава Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) Андрей Безруков.

«У нас сейчас проходит боевую апробацию проект разведывательно-ударного комплекса, который состоит из трех отдельных частей: системы обнаружения, системы лазерного целеуказания и системы поражения», — заявил руководитель.

По его словам, изначально компоненты создавались независимо друг от друга, а теперь принято решение интегрировать их в единый комплекс.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

В ноябре президент «Калашникова» Алан Лушников сообщил, что концерн разработал новый дрон-камикадзе, который планируют к концу ноября испытать в зоне проведения СВО.

В том же месяце в Симбирском конструкторском бюро (СКБ) «Пиранья» сообщили о создании одноименного мини-дрона, предназначенного для обучения операторов боевых беспилотных летательных аппаратов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Новые российские вагоны оказалось невозможно использовать. Их складируют уже в несколько ярусов

      На Украине заметили экспериментальный американский дрон

      Стало известно о возможности новых штрафов для «Газпрома» в Европе

      «Так снимают стресс». Жена российского генерала назвала главную проблему участников СВО

      Названы города России с самой доступной семейной ипотекой

      Двоих жителей Запорожской области осудили за шпионаж в пользу ВСУ

      Маликов вспомнил о воровавшей его костюмы домработнице

      Еще девять фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесли в список террористов

      Раскрыт диагноз российских школьников после происшествия с отравляющим карандашом

      Один вид животных оказался под угрозой исчезновения из российских городов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше