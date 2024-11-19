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12:52, 19 ноября 2024Наука и техника

«Калашников» разработал новый дрон-камикадзе

Президент «Калашникова» Лушников сообщил о разработке нового дрона-камикадзе
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Концерн «Калашников» разработал новый дрон-камикадзе, который планируют к концу ноября испытать в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил президент концерна Алан Лушников, передает ТАСС.

«У нас есть новый управляемый барражирующий боеприпас. Сейчас завершаем его заводские испытания и в конце ноября должны выйти на апробацию в зоне СВО. По результатам апробации и [к моменту], когда будут оформлены все разрешительные документы, сможем его презентовать», — сказал он во время открытия выставки «Ижмех: Традиции, мастерство, инновации».

Предприятия «Калашникова» уже выпускают дроны-камикадзе «Куб» и «Ланцет», которые применяют в зоне СВО для поражения живой силы и техники противника.

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В октябре стало известно, что «Ижевские беспилотные системы» «Калашникова» увеличивают выпуск управляемых боеприпасов «Куб» повышенного могущества.

В том же месяце в «Калашникове» сообщили, что концерн поставит дроны-камикадзе «КУБ-Э» за рубеж в рамках первого экспортного контракта.

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