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16:01, 28 октября 2024Наука и техника

В России нарастят производство дронов «Куб»

«Калашников»: «ИжБС» нарастит производство дронов-камикадзе «Куб»

Кадр: НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА / YouTube

Производство российских дронов-камикадзе повышенного могущества «Куб», которые хорошо зарекомендовали себя в зоне проведения спецоперации, нарастят. Об этом сообщил концерн «Калашников».

«Научно-производственное объединение "Ижевские беспилотные системы" (ООО "НПО "ИжБС", концерн "Калашников") увеличивает выпуск управляемых боеприпасов (УБ) "Куб" повышенного могущества. В связи с этим предприятие объявляет о дополнительном наборе персонала», — говорится в сообщении.

Дроны-камикадзе «Куб» предназначены для поражения одиночных и групповых целей в тактической глубине противника. Аппарат можно применять в любое время суток и при порывах ветра до 10 метров в секунду. Система управления комплекса «Куб» способна передавать команды управления в реальном масштабе времени.

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Ранее в октябре в госкорпорации «Ростех» сообщили, что «Куб» может наносить одномоментный групповой удар по противнику. Боевая часть дрона содержит взрывчатое вещество, которое более чем в полтора раза мощнее тротила, и образует большое количество осколков.

В сентябре стало известно, что «Калашников» работает над унификацией катапульт для барражирующих боеприпасов и беспилотников собственного производства. Новое решение сократит время на обучение расчетов беспилотных аппаратов.

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      Даниил Иринин
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