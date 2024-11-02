В России создали боевой мини-дрон «Пиранья 5»

«Известия»: в России создали учебно-боевой мини-дрон «Пиранья 5»

В России создали учебный мини-дрон «Пиранья 5», предназначенный для обучения операторов боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом газете «Известия» рассказали в Симбирском конструкторском бюро (СКБ) «Пиранья».

В диаметре «Пиранья 5» достигает около 12 сантиметров. Максимальная скорость полета дрона — 220 километров в час, масса БПЛА — 300 граммов.

По словам тестировщика дрона от СКБ в зоне специальной военной операции (СВО), боец может взять с собой до четырех таких беспилотников. «Все, что нужно, — это достать FPV-дрон уже в снаряженном виде и полететь для просмотра лесопосадки, окопа или пути сообщения», — сказал специалист.

В июле газета со ссылкой на СКБ сообщила, что российские специалисты разработали усовершенствованную версию FPV-дрона «Пиранья», которую можно использовать для дистанционного минирования.

В мае 2022-го «Известия» рассказали, что бойцы Вооруженных сил России получили модернизированные FPV-дроны «Пиранья» с мультичастотной системой связи, которая делает беспилотники устойчивыми к воздействию систем радиоэлектронной борьбы.