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17:49, 22 мая 2024Наука и техника

Российские бойцы получили модернизированных «убийц Abrams»

«Известия»: ВС России начали применять устойчивые к РЭБ дроны «Пиранья»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России получили модернизированные FPV-дроны «Пиранья» с мультичастотной системой связи, которая делает беспилотники устойчивыми к воздействию систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом в разработавшем аппарат Симбирском конструкторском бюро «Пиранья» рассказали «Известиям».

Отмечается, что российские военные начали эффективно применять усовершенствованные версии аппаратов, которые использовали для уничтожения танка Abrams. «Обратите внимание, что на некоторых видео картинка кристально чистая, а на других рябит. Но рябит — не значит плохо. У бойцов там вообще ни один аппарат не летал. Мы недавно поставили им дроны на наших уникальных частотах, которые средствами РЭБ не глушатся. Вот они первый запустили, и сразу же в цель. Поэтому такая картинка, даже рябящая, — это отлично», — сказал руководитель организации по связям с общественностью.

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Модернизированных «убийц Abrams» использовали для уничтожения в условиях активного применения РЭБ американского бронеавтомобиля с ракетной установкой, немецкой боевой машины пехоты Marder, гранатомета СПГ-9 и другой техники.

В апреле стало известно, что разработчики внедрили в камеры FPV-дрона «Пиранья» искусственный интеллект для улучшения качества работы оператора в ночных условиях.

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      Даниил Иринин
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