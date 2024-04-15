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03:54, 15 апреля 2024Наука и техника

В российские FPV-дроны «Пиранья» внедрили ИИ

СКБ сообщило о внедрении ИИ в FPV-дроны «Пиранья» для работы в ночных условиях

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Симбирское конструкторское бюро (СКБ) внедрило в камеры российского FPV-дрона «Пиранья» искусственный интеллект (ИИ) для улучшения качества работы оператора в ночных условиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предприятие.

По информации разработчика, камера с AI-модулем позволяет получать изображение в инфракрасном спектре при нулевом освещении и преобразовывать его в читаемую черно-белую картинку для дальнейшей передачи по радиоканалам.

Ранее сообщалось, что создатели FPV-дрона «Пиранья» разработали систему связи, которая защищена от создаваемых средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) помех благодаря смене диапазонов частот.

Ранее в апреле в СКБ сообщили, что в Ульяновской области ежедневно производят от 300 единиц FPV-дронов «Пиранья».

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      Марина Совина
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