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17:45, 9 апреля 2024Наука и техника

Создатели «Пираньи» защитят дроны от помех

В России создали устойчивую к воздействию РЭБ систему связи для FPV-дронов

Кадр: «ПИРАНЬЯ FPV» / YouTube

Создатели FPV-дрона «Пиранья» разработали систему связи, которая защищена от создаваемых средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) помех благодаря смене диапазонов частот. Об этом ведущий технический специалист Симбирского конструкторского бюро (СКБ) рассказал ТАСС.

Он отметил, что мультидиапазонная система связи позволяет переключаться между тремя диапазонами частот прямо в полете. Поэтому она устойчива к воздействию РЭБ. Существующие дроны меняют частоты в рамках одного диапазона.

«Иными словами, РЭБ не может помешать полету нашего аппарата, так как при глушении оператор изменяет частоту сигнала или сразу диапазон и продолжает выполнение своей задачи. При этом разработка осуществлена на нестандартных частотах, что дает еще большее преимущество перед противником», — сказал собеседник агентства.

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Ранее в апреле в СКБ сообщили, что в Ульяновской области ежедневно производят от 300 единиц FPV-дронов «Пиранья».

В том же месяце стало известно, что российский дрон «Джокер-10» получил гибернатор, позволяющий ему «впадать в спячку» до получения команды. Аппарат можно использовать для организации засады на противника.

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      Даниил Иринин
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