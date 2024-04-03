Названы преимущества российского «Джокера-10»

Кошкин: российский дрон «Джокер-10» с гибернатором может «впадать в спячку»

Российский беспилотник «Джокер-10» получил гибернатор, позволяющий ему «впадать в спячку» до получения команды. Преимущества дрона назвал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Известиями».

Он отметил, что «Джокер-10» может нести до пяти килограммов полезной нагрузки и развивать скорость до 100 километров в час. «Также у него есть такая важная функция, как впадать в спячку на длительное время, другими словами, его преимущество — это гибернатор, который и позволяет ждать команды и находиться даже зимой до недели в недвижимом состоянии, и его невозможно ничем определить. Летом БПЛА может находиться в таком состоянии месяц, затем, получив команду от пилота, продолжить выполнение боевой задачи», — сказал эксперт.

По его словам, «Джокер-10» можно использовать для организации засады на противника. Также он получил драйвер электродетонатора, который обеспечивает самоликвидацию дрона по таймеру.

Кошкин назвал «Джокер-10» одним из лучших дронов. По его словам, большое количество таких аппаратов смогут серьезно изменить ситуацию на фронте.

Ранее в апреле телеканал WION допустил, что «Джокер-10» сыграет решающую роль в специальной военной операции.