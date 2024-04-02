Стало известно о ключевом оружии в зоне СВО

WION: БПЛА «Джокер-10» сыграет решающую роль в зоне СВО, уничтожая дроны ВСУ

Модифицированный российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Джокер-10» сыграет решающую роль в специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно телеканалу WION.

«БПЛА, который уже применяется российскими войсками в зоне специальной военной операции, вероятно, станет ключевым в российско-украинском конфликте», — сообщается в эфире.

Отмечается, что БПЛА способен перехватывать дроны Вооруженных сил Украины, а по своей цене он не дороже велосипеда.

В марте гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил, что FPV-дроны «Джокер-10» научились выполнять задачи российских средств противовоздушной обороны и охраны ближнего воздушного периметра.

В конце того же месяце руководитель сообщил, что FPV-дроны «Джокер-10» в зоне СВО заставили сдаться в плен украинскую роту.