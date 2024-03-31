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06:00, 31 марта 2024Наука и техника

Российские дроны «Джокер» адаптировали под задачи ПВО

Гендиректор ЦКБР Кузякин: FPV-дроны «Джокер-10» научились выполнять задачи ПВО
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Nir Elias / Reuters

FPV-дроны «Джокер-10» научились выполнять задачи российских средств противовоздушной обороны (ПВО) и охраны ближнего воздушного периметра. О процессе адаптации БПЛА рассказал гендиректор предприятия «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин, передает РИА Новости.

По его словам, теперь «Джокеры» смогут поражать беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью взрывчатки, а также использовать таран. В будущем технологию можно развить до более бюджетной альтернативы существующим противоракетным средствам.

«На дрон крепятся трубы от ложных тепловых целей самолетов, которые вместо высокотемпературной массы начиняются взрывчаткой и поражающими элементами. По команде с пульта пилота такой снаряд выстреливается без отдачи, формирует облако осколков и сбивает беспилотники противника», — сообщил Кузякин.

На последнюю из моделей разработчика — «Джокер-10» — появилась возможность установить до шести таких труб. Испытания показали, что во время выстрелов беспилотник не меняет направление движения и не разваливается.

«Самым эффективным на сегодняшний день приемом уничтожения воздушных целей остается обычный таран. Таким образом, мы получаем довольно эффективную "бомжацкую ПВО" для защиты наших НПЗ, гражданских и военных объектов», — отметил гендиректор ЦКБР.

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      Александра Синицына
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