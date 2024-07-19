В России разработали «Пиранью» для дистанционного минирования

«Известия»: в России разработали усовершенствованный FPV-дрон «Пиранья-13»

Российские специалисты разработали усовершенствованную версию FPV-дрона «Пиранья», которую можно использовать для дистанционного минирования. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя по связям с общественностью СКБ «Пиранья».

Отмечается, что российские бойцы в зоне проведения спецоперации уже получили первый дрон «Пиранья-13». Его разработали по просьбе одного из подразделений, которое хотело получить аппарат для перевозки двух термобарических снарядов или противотанковой мины на расстояние до 10 километров. Крупный беспилотник предназначен для работы в сумерках, поэтому ему потребовалась ночная камера.

Созданный аппарат способен перевозить до 15 килограммов груза на расстояние около 15 километров. Помимо минирования, беспилотник может доставлять боеприпасы и продовольствие на позиции. Также «Пиранья-13» способна сбрасывать на противника самодельные взрывные устройства, осколочные гранаты и кассетные боеприпасы.

Новый беспилотник отличается от прошлых моделей СКБ наличием быстросъемного крепления аккумулятора и возможностью установки нескольких камер со стабилизацией. Также аппарат оснащен системой стабилизации для выравнивания дрона при отказе одного или двух двигателей в полете. Всего «Пиранья-13» получила восемь двигателей.

Ранее в июле издание Business Insider писало, что российские FPV-дроны представляют «огромную угрозу» для переданных Киеву танков Abrams.