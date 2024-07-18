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18:42, 18 июля 2024Наука и техника

На Украине рассказали о недостаточной защите Abrams

BI: переданные Киеву танки Abrams нуждаются в дополнительной защите

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Переданные Киеву танки M1A1 SA (Situational Awareness) Abrams оснащают системами радиоэлектронной борьбы для защиты от дронов-камикадзе, однако они по-прежнему нуждаются в дополнительном бронировании. О недостаточной защите Abrams рассказал украинский танкист, пишет Business Insider (BI).

«Танки M1A1 Abrams оснащены средствами радиоэлектронной борьбы, которые помогают отгонять беспилотники. Однако, по словам украинского командира танка, эти тяжелые бронированные машины по-прежнему нуждаются в дополнительной внешней защите, которая поможет им защититься от попадающих в них боеприпасов», — говорится в материале.

Отмечается, что российские FPV-дроны представляют «огромную угрозу» для танков Abrams. Поэтому броню машин укрепляют динамической защитой и решетчатыми экранами.

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Ранее в июле на Украине заметили очередной Abrams с нештатными элементами защиты. Машину прикрыли блоками советской динамической защиты «Контакт» и решетчатым экраном для защиты крыши и кормы башни от FPV-дронов.

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      Даниил Иринин
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