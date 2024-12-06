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10:38, 6 декабря 2024Бывший СССР

На Украине продадут «президентские» яйца

Депутат Рады Гончаренко запустил ко дню ВСУ в продажу «президентские» яйца
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Общественный центр депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов) ко дню Вооруженных сил Украины (ВСУ) запустил в продажу лимитированную партию куриных яиц «Президентские». Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

«"Яйца Зеленского" нашлись. Правда, не там, где они действительно нужны. Ко дню ВСУ Гончаренко-центры запустили в продажу лимитированную партию яиц — президентских», — говорится в публикации.

Нардеп пояснил, что акция критикует нехватку воли у президента Украины Владимира Зеленского для проведения демобилизации в армии.

Ранее Гончаренко в связи с поставками некачественных мин в ВСУ назвал диверсантом главу Минобороны Украины Рустама Умерова. По словам парламентария, украинское оборонное ведомство знало о проблемах компании, производившей бракованные мины, еще до подписания контракта.

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