На Западе отреагировали на выступление Лаврова призывом помочь Украине «одержать победу»

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде отреагировал на выступление своего российского коллеги Сергея Лаврова на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) призывом помочь Украине победить в конфликте с Россией. Его слова приводятся в заявлении на официальном сайте норвежского правительства.
«Украина должна выиграть и выиграет эту войну. Мы — многие страны, которые поддерживают Украину в ее героической борьбе не только за собственную независимость, но и принципы, которые мы все разделяем», — сказал дипломат.
Эйде также обвинил Россию в неуважении территориальной целостности других государств и добавил, что «никто никого не обманет».
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок захотела поспорить с позицией российского коллеги Сергея Лаврова по Украине, но оконфузилась.