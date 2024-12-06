Глава МИД Германии поспорила с Лавровым из-за Украины и оконфузилась. Она не знает численности населения Европы

Бербок, пытаясь критиковать Лаврова, ошиблась в численности населения Европы

Глава МИД Германии Анналена Бербок захотела поспорить с позицией российского коллеги Сергея Лаврова по Украине, но оконфузилась, допустив грубую ошибку в подсчетах. Она неправильно оценила численность населения Европы.

«Вы можете обмануть себя, но вы не можете обмануть нас, 1,3 миллиарда людей в Европе», — заявила она на Совете глав МИД стран ОБСЕ, обращаясь к Лаврову.

Между тем, по данным ООН, население Европы составляет примерно 750 миллионов человек — Бербок завысила цифру почти в два раза. Потом выяснилось, что немецкий министр на самом деле имела в виду категорию «наиболее развитых стран», в которую, помимо Европы, входят государства Северной Америки, Австралия, Новая Зеландия, а также Япония.

Спустя время МИД ФРГ выпустил исправленную цитату главы ведомства, в которой вместо Европы значится «регион ОБСЕ».

Фото: Kira Hofmann / Photothek Media Lab / Gliballookpress.com

Лавров рассказал про бегающих от него европейцев

Глава МИД России Сергей Лавров ранее дал большое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В беседе он затронул тему конфликта на Украине и участия Запада в этих событиях. В частности, министр заявил, что на саммитах от него бегают европейцы.

«Европейцы вообще убегают, когда видят меня. Так было во время последнего саммита "Группы двадцати"», — сказал он. По словам Лаврова, они ведут себя «как дети», являясь при этом взрослыми людьми.

Говоря об условиях прекращения конфликта с Украиной, Лавров указал, что та должна навсегда отказаться от попыток вступить в НАТО, согласиться на внеблоковый и безъядерный статус, а также признать реалии, сложившиеся «на земле».

Ранее Бербок допустила отправку немецких солдат на Украину

По мнению Бербок, военные могут быть отправлены на Украину и задействованы для обеспечения режима прекращения огня, если он будет принят и согласован Москвой и Киевом. В свою очередь, кандидат на пост канцлера Германии от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц назвал идею безответственной. Канцлер ФРГ Олаф Шольц также исключил отправку немецких войск на Украину.

Депутат Госдумы Леонид Ивлев между тем посчитал анекдотом позицию Германии, которая не может прийти к общему знаменателю по вопросу об отправке войск на Украину. «Засветилась Бербок, а вот канцлер Шольц — против, что больше похоже на анекдот», — сказал он. А зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа посоветовал главе МИД ФРГ отправиться в зону военных действий на Украине и самой взять в руки автомат.