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07:27, 5 декабря 2024Россия

В Госдуме назвали анекдотом позицию Германии по отправке войск на Украину

Депутат Ивлев назвал анекдотом позицию ФРГ по отправке войск на Украину
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Депутат Госдумы Леонид Ивлев назвал анекдотом позицию Германии, которая не может прийти к общему знаменателю по вопросу об отправке войск на Украину. Его слова приводит РИА Новости.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок ранее заявляла, что в случае прекращения огня между Россией и Украиной немецкие солдаты в качестве миротворцев могут быть задействованы «для поддержания мира». Несмотря на то, что она допустила отправку немецких солдат на Украину, канцлер ФРГ Олаф Шольц при этом впоследствии исключил это.

«Пытаясь спасти киевский режим от неизбежного разгрома, некоторые западные страны завели разговор о возможной отправке своих солдат на Украину. Среди них Франция и Великобритания. Засветилась Бербок, а вот канцлер Шольц — против, что больше похоже на анекдот», — сказал Ивлев.

По мнению парламентария, результаты специальной военной операции (СВО) определят не Германия и другие страны Европы, а Россия. Сейчас российская армия продолжает наступление по всем направлениям и перемалывает силы ВСУ, заверил Ивлев.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру», реагируя на слова Бербок, заявил, что политику стоит самой отправиться в зону военных действий на Украине и самой встать за автомат.

ЖЗЛ
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