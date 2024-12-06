На Западе оценили шансы Трампа навязать свои условия России

Профессор Миршаймер: у Трампа не получится навязать свои условия России

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что у избранного президента США Дональда Трампа не получится навязать России свои условия по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Миршаймер отметил, что Трамп и его помощники жестко высказываются об Украине. «Они хотят сказать русским, что хотят заключить сделку, и если русские не согласятся сесть за стол переговоров, тогда они их принудят. Пожалуйста, объясните мне, как они собираются это сделать?» — задался он вопросом, напомнив, что президенту США Джо Байдену это сделать не удалось.

Эксперт также выразил мнение, что такая стратегия не сработает с Россией.

Ранее глава МИД Сергей Лавров оценил будущие отношения между Россией и США. По его словам, в дальнейших контактах мяч на стороне Трампа. Он напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что Москва всегда была открыта для контактов с нынешней администрацией, он также подчеркнул, что страна уважает выбор американского народа.