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14:30, 6 декабря 2024Мир

На Западе заявили о планах Украины разрушить Крымский мост

Экс-командующий США в Европе Ходжес: Украина хочет разрушить Крымский мост
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Власти Украины хотят разрушить Крымский мост и уже ведут работу над планом диверсии. Об этом заявил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе, отставной генерал Бен Ходжес, передает немецкий журнал Focus.

«Он [Ходжес] выразил уверенность, что украинские спецслужбы уже работают над планом разрушения Крымского моста», — приводит издание его слова.

При этом Ходжес отметил, что западное дальнобойное оружие, включая американские ракеты ATACMS и немецкие Taurus, неспособны выполнить данную задачу. По его словам, для этого необходимо большое количество взрывчатки, которое не могут содержать ракеты.

Ранее Ходжес заявил, что конфликт на Украине мог закончиться в 2023 году, но Запад не дал Киеву нужные инструменты. По его мнению, Запад должен был дать разрешение на удары дальнобойным оружием вглубь российской территории два года назад. Он убежден, что Москва не станет начинать ядерную войну, несмотря на якобы «многочисленные угрозы».

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