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14:30, 23 ноября 2024Мир

В США заявили об упущенной возможности закончить конфликт на Украине в 2023 году

Отставной генерал США Ходжес: конфликт на Украине мог закончиться в 2023 году
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Конфликт на Украине мог закончиться в 2023 году, но Запад не дал Киеву нужные инструменты. Об упущенной возможности завершить украинский кризис заявил в интервью France24 бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе отставной генерал Бен Ходжес.

По его мнению, Запад должен был дать разрешение на удары дальнобойным оружием вглубь российской территории два года назад. Он убежден, что Москва не станет начинать ядерную войну, несмотря на якобы «многочисленные угрозы».

Ранее президент США Джо Байден впервые санкционировал применение украинскими силами дальнобойных ракет ATACMS для ударов по России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в Курской области войска из Северной Кореи.

Затем Киев ударил американскими и британскими ракетами дальнего действия. После этого российский президент Владимир Путин сообщил, что 21 ноября баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения был нанесен удар по одному из крупнейших военных объектов на украинской территории.

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