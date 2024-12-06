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21:19, 6 декабря 2024Экономика

Над британцами нависла опасность из-за шторма

Метеорологическая служба Британии ввела красный уровень опасности из-за шторма
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Mina Kim / Reuters

На Британию надвигается шторм «Дарра», скорость которого может достигать более 145 километров в час. О том, что над жителями страны нависла угроза для жизни, сообщили на сайте Британской метеорологической службы.

В связи с предстоящим стихийным бедствием метеослужба ввела самый высокий, красный уровень погодной опасности на субботу, 7 декабря. В этот день в Уэльсе и на юго-западе Англии, кроме сильного ветра, вероятны отключения электричества, повреждения домов, перебои в движении транспорта, а также сильные волны прибрежных районах. «Ожидается, что влекущие ущерб ветры, связанные со штормом "Дарра", приведут к значительным перебоям… Опасность для жизни из-за летающих обломков и падающих деревьев», — сказано в сообщении метеорологов.

Согласно информации из карты, составленной метеорологами, на большей части территории Великобритании на 7 декабря введен минимальный, желтый уровень погодной опасности из-за штормового ветра. На западном побережье и в Северной Ирландии будет действовать средний, оранжевый уровень.

Накануне стало известно, что у берегов американского штата Калифорния произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0. Кроме того, сейсмологи объявили угрозу цунами.

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