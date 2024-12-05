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23:27, 5 декабря 2024Мир

В США объявили угрозу цунами после мощного землетрясения в Калифорнии

NOAA: предупреждение о цунами объявлено после землетрясения в Калифорнии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетУраган во Флориде

Фото: Unsplash.com

У берегов американского штата Калифорния произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0, объявлено предупреждение о цунами. Об этом сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).

По данным Центра предупреждения о цунами NOAA, угроза действует для береговых районов в Калифорнии и Орегоне. Ожидается, что цунами достигнет Сан-Франциско.

Как сообщает телекомпания CNN, в опасной зоне находятся около 5 миллионов человек. Население попросили покинуть береговую линию и подняться на возвышенность.

10 октября на западное побережье американского штата Флорида в районе Сиеста-Ки обрушился ураган «Милтон». Максимальная скорость ветра при нем достигала 57 метров в секунду. После урагана на улицах стали замечать аллигаторов, которых вынесло на сушу с морской водой. До этого, в конце сентября, в юго-восточной части США разрушения принес ураган «Хелен». Число жертв стихии превысило 110 человек.

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