В США объявили угрозу цунами после мощного землетрясения в Калифорнии

NOAA: предупреждение о цунами объявлено после землетрясения в Калифорнии

У берегов американского штата Калифорния произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0, объявлено предупреждение о цунами. Об этом сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).

По данным Центра предупреждения о цунами NOAA, угроза действует для береговых районов в Калифорнии и Орегоне. Ожидается, что цунами достигнет Сан-Франциско.

Как сообщает телекомпания CNN, в опасной зоне находятся около 5 миллионов человек. Население попросили покинуть береговую линию и подняться на возвышенность.

10 октября на западное побережье американского штата Флорида в районе Сиеста-Ки обрушился ураган «Милтон». Максимальная скорость ветра при нем достигала 57 метров в секунду. После урагана на улицах стали замечать аллигаторов, которых вынесло на сушу с морской водой. До этого, в конце сентября, в юго-восточной части США разрушения принес ураган «Хелен». Число жертв стихии превысило 110 человек.