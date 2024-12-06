Наемника из Казахстана заочно осудили в ДНР за участие в боевых действиях против России

В ДНР суд заочно приговорил наемника из Казахстана к 20 годам колонии

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил 31-летнего гражданина Казахстана к 20 годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях против России на стороне Украины. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре ДНР.

Иностранца признали виновным по статьям 359 («Наемничество»), 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации») и 282 («Возбуждение ненависти либо вражды») УК РФ.

По версии следствия, в период с декабря 2021 года по июль 2024 года осужденный принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. За это он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более восьми миллионов рублей.

Правоохранители также выяснили, что фигурант записал и распространил в соцсетях видеообращение, в котором призывал к насилию над русскими. Он также дал интервью, в котором говорил об обстреле со стороны Российской армии гражданской инфраструктуры Мариуполя, Бучи, Волновахи, что не соответствует официальным данным.

Ранее Верховный суд ДНР заочно приговорил 40-летнего гражданина Грузии Георгия Ахалая к 14 годам колонии строгого режима за участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины.