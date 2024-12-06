Находящихся в Сирии россиян призвали покинуть страну

Посольство РФ призвало находящихся в Сирии россиян покинуть страну

Находящихся в Сирии граждан России призвали покинуть страну в связи со сложной военно-политической обстановкой. Такое заявление у себя в Telegram-канале выпустило посольство РФ в Дамаске.

Дипломаты напомнили проживающим в Сирии соотечественникам о возможности выехать из республики коммерческими рейсами через действующие аэропорты.

«Посольство и консульский отдел продолжают работу в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что террористические группировки начали заходить в город Хомс одноименной провинции, открывающей путь к столице Сирии Дамаску.

