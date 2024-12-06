Назван город с минимальной зарплатой более 31 тысячи рублей

Минимальная зарплата в городе Байконур в 2025 году превысит 31,4 тысячи рублей

Минимальный размер заработной платы в городе Байконур с 1 января 2025 года вырастет на 16,6 процента и составит 31,416 тысячи рублей. Об этом со ссылкой на главу администрации населенного пункта Константина Бусыгина сообщает ТАСС.

Названный мэром на встрече с горожанами показатель сейчас составляет 26,939 тысячи рублей, а одним из приоритетов администрации является повышение уровня занятости населения.

Построенные в советские годы космодром и город с одноименным названием образуют комплекс «Байконур», который находится на территории Казахстана и арендован Россией до 2050 года.

Как следует из соглашения между властями двух стран, на период аренды комплекса город Байконур наделяется статусом, соответствующим городу федерального значения Российской Федерации, с особым режимом безопасного функционирования объектов, предприятий и организаций, а также проживания граждан. Как рассказал Бусыгин, сейчас там проживают 55,4 тысячи человек.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет в РФ с 1 января до 22,4 тысячи рублей. Сейчас МРОТ составлял 19,2 тысячи.