Путин подписал закон об увеличении МРОТ

Путин подписал закон о повышении МРОТ до 22,4 тысячи рублей в месяц

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2025 года МРОТ будет составлять 22,4 тысячи рублей (ранее он составлял 19,2 тысячи), сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации документ.

Ранее стало известно, что установление МРОТ на 2025 год на уровне 22 440 рублей одобрил Совет Федерации. Он вырос на 16,6 процента по отношению к предыдущему показателю. Новый минимальный размер оплаты труда позволит увеличить заработную плату около 4,2 миллионам работников страны, комментировала ранее сенатор социального комитета СовФеда Наталия Косихина.

С размером МРОТ связана и величина ряда социальных выплат, добавила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В частности, речь идет о пособиях по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, пояснила она.

Согласно пояснительной записке, которая прилагается к законопроекту, к 2030 году уровень МРОТ в России намереваются поднять до 35 тысяч рублей в месяц.