Россиянам назвали подлежащие увеличению в связи с повышения МРОТ выплаты

Бессараб: после повышения МРОТ будет увеличено пособие по беременности и родам

В связи с повышением минимального размера оплаты труда (МРОТ) будут увеличены пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Есть определенные показатели, от которых зависят и другие выплаты. Одним из таких показателей является минимальный размер оплаты труда. В зависимости от роста минимального размера оплаты труда увеличиваются такие пособия, как пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам», — рассказала Бессараб.

В 2025 году МРОТ составит 22 тысячи 440 рублей, а к 2030 году по поручению президента он достигнет 30 тысяч рублей Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Ранее Государственная Дума приняла на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтениях законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России. Согласно документу, МРОТ в 2025 году составит 22 440 рублей.

14 октября правительственный законопроект поддержал комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Как гласит пояснительная записка, законопроект нацелен на повышение МРОТ опережающими темпами.