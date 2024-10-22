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17:12, 22 октября 2024Экономика

Россиянам назвали подлежащие увеличению в связи с повышения МРОТ выплаты

Бессараб: после повышения МРОТ будет увеличено пособие по беременности и родам

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В связи с повышением минимального размера оплаты труда (МРОТ) будут увеличены пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Есть определенные показатели, от которых зависят и другие выплаты. Одним из таких показателей является минимальный размер оплаты труда. В зависимости от роста минимального размера оплаты труда увеличиваются такие пособия, как пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам», — рассказала Бессараб.

В 2025 году МРОТ составит 22 тысячи 440 рублей, а к 2030 году по поручению президента он достигнет 30 тысяч рублей

Светлана Бессарабчлен комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Ранее Государственная Дума приняла на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтениях законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России. Согласно документу, МРОТ в 2025 году составит 22 440 рублей.

14 октября правительственный законопроект поддержал комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Как гласит пояснительная записка, законопроект нацелен на повышение МРОТ опережающими темпами.

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      Алена Шевченко
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