Совет Федерации одобрил размер МРОТ на следующий год

Совет Федерации одобрил установление МРОТ на 2025 год в размере 22,4 тыс. рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2025 года составит 22 440 рублей, соответствующий законопроект на заседании одобрил Совет Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

По сравнению с текущем уровнем документ обеспечивает рост параметра на 16,6 процента, кроме того, соотношение с медианной зарплатой в предыдущем году он вырастет на 48 процентов.

Как указывается в сопроводительных материалах к закону, в 2023 году, в соответствии с данными Росстата, медианная зарплата в России (половина трудящихся получает больше, а половина — меньше) составляла 46 751 рубль. Новый размер МРОТ обеспечит повышение заработной платы порядка 4,2 миллиона работников страны.

Ранее решение об увеличении МРОТ утвердила Госдума. Для вступление закона в силу необходима еще подпись президента России. Предполагается, что к 2030 году МРОТ достигнет как минимум 35 тысяч рублей в месяц.