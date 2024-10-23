Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:32, 23 октября 2024Экономика

Совет Федерации одобрил размер МРОТ на следующий год

Совет Федерации одобрил установление МРОТ на 2025 год в размере 22,4 тыс. рублей

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2025 года составит 22 440 рублей, соответствующий законопроект на заседании одобрил Совет Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

По сравнению с текущем уровнем документ обеспечивает рост параметра на 16,6 процента, кроме того, соотношение с медианной зарплатой в предыдущем году он вырастет на 48 процентов.

Как указывается в сопроводительных материалах к закону, в 2023 году, в соответствии с данными Росстата, медианная зарплата в России (половина трудящихся получает больше, а половина — меньше) составляла 46 751 рубль. Новый размер МРОТ обеспечит повышение заработной платы порядка 4,2 миллиона работников страны.

Ранее решение об увеличении МРОТ утвердила Госдума. Для вступление закона в силу необходима еще подпись президента России. Предполагается, что к 2030 году МРОТ достигнет как минимум 35 тысяч рублей в месяц.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе испугались принятия на саммите БРИКС новой платежной системы

      Компании Tesla предсказали судьбу аутсайдера

      В России двум губернаторам предрекли высокий риск отставки в 2025 году

      Попыткой извлечь органы у еще живого пациента заинтересовалась генпрокуратура

      В смартфонах Huawei нашли запрещенный чип

      Популярная российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов

      В МИД России заявили о беспрецедентной кибератаке из-за рубежа

      Реакцию Запада на возможную победу «Грузинской мечты» на выборах предрекли

      Цены на сливочное масло в России поручили стабилизировать

      Орбан обвинил брюссельских бюрократов во втягивании Запада в войну

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше