В России повысили МРОТ. Каким он будет в 2025 году и какие еще выплаты увеличатся?

Госдума повысила МРОТ в России до 22 440 рублей в 2025 году

Госдума приняла решение о величине минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России в 2025 году. В результате будет изменен размер и ряда социальных выплат. Отмечается, что МРОТ в России намерены увеличивать опережающими темпами.

МРОТ в следующем году превысит 22 тысячи рублей

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания сразу во втором и третьем чтениях приняли законопроект о размере МРОТ в будущем году. Согласно документу, он будет составлять 22 тысячи 440 рублей.

На 2024 год размер МРОТ был установлен на уровне 19 242 рублей. Тем самым минимальный размер оплаты труда в России в следующем году вырастет более чем на три тысячи рублей.

Вступит законопроект в силу после того как будет одобрен Советом Федерации и подписан президентом.

Увеличение МРОТ приведет к росту реальных зарплат

Премьер-министр Михаил Мишустин, говоря об увеличении МРОТ, сообщил, что это поможет повысить заработные платы порядка четырех миллионов работников.

Михаил Мишустин и Вячеслав Володин Фото: пресс-служба нижней палаты парламента / АГН «Москва»

За увеличением МРОТ последует рост ряда социальных выплат

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, в свою очередь, напомнила, что от размера МРОТ зависит величина некоторых социальных выплат.

В зависимости от роста минимального размера оплаты труда увеличиваются такие пособия, как пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

МРОТ планируют повышать опережающими темпами

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что размер МРОТ в России планируют повышать опережающими темпами.

Предполагается, что к 2030 году он достигнет как минимум 35 тысяч рублей в месяц.

Мишустин поручил включить «показатели о двукратном повышении минимального размера оплаты труда к 2030 году по сравнению с суммой, установленной на 2023 год» в нацпроект «Кадры».

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

МРОТ предложили увеличить до 40 тысяч рублей

Профессор Высшей школы экономики, экономист Евгений Коган, комментируя повышение МРОТ, предложил увеличить его размер до 35-40 тысяч рублей.

«По мне, реальный минимальный уровень оплаты труда, наверное, это скорее что-то ближе к 35–40 тысячам рублей. Может быть, я, наверное, оторвался от народа, но у меня лично такое ощущение», — заявил он.

Экономист предупредила о последствиях резкого повышения МРОТ

Кандидат экономических наук Мери Валишвили, в свою очередь, предупредила о последствиях резкого повышения МРОТ в России.

По ее словам, оплата труда в стране должна обязательно быть привязана к уровню производительности работника. Иначе резкое повышение МРОТ может разогнать инфляцию.