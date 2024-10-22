Госдума приняла решение о величине минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России в 2025 году. В результате будет изменен размер и ряда социальных выплат. Отмечается, что МРОТ в России намерены увеличивать опережающими темпами.
МРОТ в следующем году превысит 22 тысячи рублей
Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания сразу во втором и третьем чтениях приняли законопроект о размере МРОТ в будущем году. Согласно документу, он будет составлять 22 тысячи 440 рублей.
На 2024 год размер МРОТ был установлен на уровне 19 242 рублей. Тем самым минимальный размер оплаты труда в России в следующем году вырастет более чем на три тысячи рублей.
Вступит законопроект в силу после того как будет одобрен Советом Федерации и подписан президентом.
Увеличение МРОТ приведет к росту реальных зарплат
Премьер-министр Михаил Мишустин, говоря об увеличении МРОТ, сообщил, что это поможет повысить заработные платы порядка четырех миллионов работников.
За увеличением МРОТ последует рост ряда социальных выплат
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, в свою очередь, напомнила, что от размера МРОТ зависит величина некоторых социальных выплат.
В зависимости от роста минимального размера оплаты труда увеличиваются такие пособия, как пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам
МРОТ планируют повышать опережающими темпами
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что размер МРОТ в России планируют повышать опережающими темпами.
Предполагается, что к 2030 году он достигнет как минимум 35 тысяч рублей в месяц.
Мишустин поручил включить «показатели о двукратном повышении минимального размера оплаты труда к 2030 году по сравнению с суммой, установленной на 2023 год» в нацпроект «Кадры».
МРОТ предложили увеличить до 40 тысяч рублей
Профессор Высшей школы экономики, экономист Евгений Коган, комментируя повышение МРОТ, предложил увеличить его размер до 35-40 тысяч рублей.
«По мне, реальный минимальный уровень оплаты труда, наверное, это скорее что-то ближе к 35–40 тысячам рублей. Может быть, я, наверное, оторвался от народа, но у меня лично такое ощущение», — заявил он.
Экономист предупредила о последствиях резкого повышения МРОТ
Кандидат экономических наук Мери Валишвили, в свою очередь, предупредила о последствиях резкого повышения МРОТ в России.
По ее словам, оплата труда в стране должна обязательно быть привязана к уровню производительности работника. Иначе резкое повышение МРОТ может разогнать инфляцию.