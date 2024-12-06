Назван самый подорожавший российский экспортный продукт

ЦЦИ: экспортные цены на российское подсолнечное масло выросли на 42,5 % за год

В начале декабря 2024 года экспортный индекс российского подсолнечного масла увеличился на 4,1 процента в сравнении с ноябрьским показателем и составил 1,13 тысячи долларов за тонну. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

В годовом выражении прирост индекса составил 42,5 процента, уточнили эксперты. В результате подсолнечное масло оказалось самым подорожавшим российским продуктом, отправляемым иностранным покупателям, с начала 2024 года. Это было обусловлено в том числе высоким мировым спросом и сокращением глобального предложения растительных масел. Кроме того, на ситуацию с ценами на подсолнечное масло повлияла нехватка пальмового.

Динамика по другим видам востребованной за рубежом отечественной продукции оказалась ниже или отрицательной. Речь идет, в частности, о нефти, дизельном топливе, азотных удобрениях, сжиженном природном газе (СПГ) и пшенице, резюмировали аналитики.

Экспортная стоимость российского подсолнечного масла растет не первый месяц. В начале ноября «Ъ» со ссылкой на данные ЦЦИ сообщила об увеличении индекса при поставке из Новороссийска на 11 процентов в месячном выражении. Тогда эксперты отмечали, что подобная динамика в итоге привела к удорожанию этой продукции, в том числе на внутреннем рынке.

Исполнительный директор Масложирового союза России (МСР) Михаил Мальцев ранее заявил, что по итогам 2024 года суммарные объемы производства растительных масле в РФ составят более 10 миллионов тонн. Из них три четверти (почти 7,5 миллиона) отправят на экспорт. В годовом выражении объемы вывоза этой продукции увеличатся на 830 тысяч тонн.