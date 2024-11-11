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09:47, 11 ноября 2024Экономика

Подсолнечное масло подорожало из-за нехватки пальмового

«Ъ»: подсолнечное масло подорожало вслед за дефицитом пальмового
Дмитрий Воронин

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Экспортная стоимость российского подсолнечного масла при поставке из Новороссийска за месяц выросла на 11 процентов, а за год — более чем на 40 процентов, что привело к его подорожанию и на внутреннем рынке. Об этом со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ) пишет «Коммерсантъ»

Как объяснил изданию гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, растительные масла частично взаимозаменяемы и «если потребители редко переходят с одного на другое, то промышленность до определенной степени может». В результате рост мировых цен на пальмовое масло, которое с начала года подорожало примерно на треть, стимулирует повышение спроса на подсолнечное.

По словам специалиста, биотопливные мандаты, устанавливающие нормы применения биодизеля, произведенного из растительных масел в ряде стран, приводят, с одной стороны, к росту спроса, а с другой — к сокращению предложения для внешних рынков и ощущению дефицита, сопровождающегося «легкой паникой на рынке».

Как ранее писал Bloomberg, пальмовое масло дорожает на фоне намерений Индонезии увеличить объем его использования для производства горючего, а также из-за старения деревьев.

При этом подсолнечное масло уступает на мировом рынке в объемах потребления другим видам растительного, предпосылок для дальнейшего роста цен на него внутри страны эксперты не видят. Предполагается, что выросшая с ноября до 2,9 тысячи рублей за тонну экспортная пошлина позволит сделать бизнес по производству масла в России более привлекательным.

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