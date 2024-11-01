Подорожало самое распространенное в мире пищевое масло

Bloomberg: пальмовое масло подорожало до самого высокого за два года уровня

Мировые цены на пальмовое масло растут третий день подряд из-за высокого спроса, вызванного опасениями по поводу сокращения поставок. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Самое распространенное в мире пищевое масло подорожало вслед за ростом цен на сырую нефть. Это повысило его привлекательность в качестве сырья для биотоплива. В начале следующего года пальмовое масло получит дополнительный импульс спроса со стороны Индонезии, которая планирует увеличить объем использования тропического масла для производства горючего.

Отмечается, что ситуация на рынке пальмового масла может быть также вызвана старением деревьев. Как следствие, в 2024 году цена этого продукта выросла более чем на 30 процентов. Есть мнение, что цены продолжат расти до I квартала 2025 года.

Ранее были опубликованы данные Масложирового союза, согласно которым за первые девять месяцев 2024 года поставки пальмового масла в Россию снизились на 8,7 процента по сравнению с тем же периодом 2023 года, до 638 тысяч тонн. Одна из причин такого положения дел — логистические сложности. Прежде танкер из Индонезии добирался до российского порта за 40-60 дней. Теперь на это уходит больше времени.