Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:58, 1 ноября 2024Экономика

Подорожало самое распространенное в мире пищевое масло

Bloomberg: пальмовое масло подорожало до самого высокого за два года уровня
Кирилл Луцюк

Фото: Shutterstock / Fotodom

Мировые цены на пальмовое масло растут третий день подряд из-за высокого спроса, вызванного опасениями по поводу сокращения поставок. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Самое распространенное в мире пищевое масло подорожало вслед за ростом цен на сырую нефть. Это повысило его привлекательность в качестве сырья для биотоплива. В начале следующего года пальмовое масло получит дополнительный импульс спроса со стороны Индонезии, которая планирует увеличить объем использования тропического масла для производства горючего.

Отмечается, что ситуация на рынке пальмового масла может быть также вызвана старением деревьев. Как следствие, в 2024 году цена этого продукта выросла более чем на 30 процентов. Есть мнение, что цены продолжат расти до I квартала 2025 года.

Ранее были опубликованы данные Масложирового союза, согласно которым за первые девять месяцев 2024 года поставки пальмового масла в Россию снизились на 8,7 процента по сравнению с тем же периодом 2023 года, до 638 тысяч тонн. Одна из причин такого положения дел — логистические сложности. Прежде танкер из Индонезии добирался до российского порта за 40-60 дней. Теперь на это уходит больше времени.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Предвыборная горячка». В Кремле ответили на заявление Трампа об уничтожении «Северного потока-2»

      В российском регионе учитель физкультуры растлевал 15-летнего подростка и попался

      Звезда «Людей Икс» подстригла мужу брови и рассмешила фанатов

      Еще одна страна решила принять закон об иноагентах

      Стало известно о готовности значительной части украинцев к переговорам

      Выпуск самой спорной функции Windows 11 снова отложили

      Россияне съели рекордные объемы одного лакомства

      Врач назвала неочевидные причины вросших ногтей на ногах

      В Госдуме сравнили планы Зеленского в Курской области с произведением британского писателя

      Объявлен новый главный тренер «Манчестер Юнайтед»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше