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18:00, 29 октября 2024Экономика

В России начались проблемы с пальмовым маслом

«Ъ»: поставки пальмового масла в Россию упали почти на девять процентов
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Shutterstock / Fotodom

За первые девять месяцев 2024 года поставки пальмового масла в Россию сократились на 8,7 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 638 тысяч тонн. Об этом со ссылкой на данные Масложирового союза пишет «Коммерсантъ».

Начало проблем связано с логистическими трудностями. Если в прошлом году танкер из Индонезии в среднем шел в российский порт 40-60 дней, то теперь из-за угрозы судоходству в Красном море маршрут занимает больше времени.

Усилил эффект и рост мировых цен на пальмовое масло. На Индонезию приходится 98 процентов импорта продукта в Россию, однако в текущем году в стране был неурожай и снижение производства. Директор «Совэкона» Андрей Сизов объяснил, что всего за год цены на пальмовое масло выросли на 20-25 процентов.

Главным потребителем продукта в России являются кондитерские производства, которые нуждаются в жирах на пальмовом масле для выпуска дешевой продукции. В начинках для шоколада и конфет его доля достигает 30-40 процентов, в недорогом шоколаде — до 5 процентов, а в дорогой продукции — только какао-масло.

Рост цен на какао-продукцию в три-пять раз за год смещает потребление в сторону бюджетных вариантов, а там пальмовое масло является почти безальтернативным вариантом. Таким образом, существенно повышать стоимость придется даже для них.

Ранее Федеральная службы государственной статистики по Москве и Подмосковью сообщила, что по итогам первых девяти месяцев 2024 года рост цен на сливочное масло в столице оказался вдвое ниже, чем в среднем по России. Отдельно в сентябре стоимость продукта в Москве выросла на 2,7 процента, а за ее пределами — на 5,1 процента.

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      Платон Щукин
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