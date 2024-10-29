Рост цен на сливочное масло в Москве оказался вдвое ниже среднероссийского

Мосстат: рост цен на сливочное масло в Москве составил 11,4 % в январе-сентябре

По итогам первых девяти месяцев 2024 года рост розничных цен на сливочное масло в Москве оказался вдвое ниже, чем в среднем по России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области (Мосстат).

В пресс-службе ведомства уточнили, что в январе-сентябре рост цен на сливочное масло в столице составил 11,4 процента. Для сравнения, по данным Росстата, стоимость этой продукции в розничных магазинах России увеличилась за этот же период на 23,43 процента.

В сентябре сливочное масло в Москве подорожало в розничных магазинах в среднем на 2,7 процента в годовом выражении, хотя средние темпы роста цен на эту продукции в стране за это время составили 5,1 процента. «Рост цены на сливочное масло в Москве с начала 2024 года ниже, чем в целом по России», — резюмировали в Мосстате.

Ранее журнал Forbes со ссылкой на участников рынка назвал удорожание себестоимости производства главной причиной резкого повышения розничных цен на сливочное масло в России. К числу других причин аналитики отнесли значительное увеличение стоимости закупки сырья-молока (цельного), рост затрат на оклады специалистов, удорожание займов на фоне роста ключевой ставки Центробанка (ЦБ) и логистики. На этом фоне, как ранее отмечал замглавы ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, средние наценки розничных сетей на сливочное масло превысили отметку в 70 процентов.