Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:41, 29 октября 2024Экономика

Рост цен на сливочное масло в Москве оказался вдвое ниже среднероссийского

Мосстат: рост цен на сливочное масло в Москве составил 11,4 % в январе-сентябре

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

По итогам первых девяти месяцев 2024 года рост розничных цен на сливочное масло в Москве оказался вдвое ниже, чем в среднем по России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области (Мосстат).

В пресс-службе ведомства уточнили, что в январе-сентябре рост цен на сливочное масло в столице составил 11,4 процента. Для сравнения, по данным Росстата, стоимость этой продукции в розничных магазинах России увеличилась за этот же период на 23,43 процента.

В сентябре сливочное масло в Москве подорожало в розничных магазинах в среднем на 2,7 процента в годовом выражении, хотя средние темпы роста цен на эту продукции в стране за это время составили 5,1 процента. «Рост цены на сливочное масло в Москве с начала 2024 года ниже, чем в целом по России», — резюмировали в Мосстате.

Ранее журнал Forbes со ссылкой на участников рынка назвал удорожание себестоимости производства главной причиной резкого повышения розничных цен на сливочное масло в России. К числу других причин аналитики отнесли значительное увеличение стоимости закупки сырья-молока (цельного), рост затрат на оклады специалистов, удорожание займов на фоне роста ключевой ставки Центробанка (ЦБ) и логистики. На этом фоне, как ранее отмечал замглавы ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, средние наценки розничных сетей на сливочное масло превысили отметку в 70 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров отдал приказ чеченским командирам в зоне СВО после атаки дрона по Гудермесу

      Россиянка с инвалидностью поговорила с мошенниками и стала бездомной

      Российские облигации упали до минимума

      Женщина показала свадебное платье за две тысячи рублей и восхитила пользователей сети

      Румыния захотела сбивать нарушившие ее воздушное пространство дроны по закону

      Компьютер Apple случайно раскрыли до анонса

      Нарколог раскрыл причину комы у москвички после 20 шотов

      Лидеры Финляндии и Китая обсудят мирное урегулирование конфликта на Украине

      Адель встретила на своем концерте Селин Дион и расплакалась

      Галкина не пустили в 16 стран по паспорту Израиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше