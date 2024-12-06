Названа цена самой дешевой «первички» в Сочи

«ОНИКС-Недвижимость»: цена самой дешевой «первички» в Сочи равна 10,2 млн руб.

Цена самой дешевой доступной для покупки на данный момент квартиры в новостройке Сочи с планируемой сдачей до конца 2024 года равна 10,2 миллиона рублей. Стоимость соответствующего объекта «Ленте.ру» назвали эксперты агентства недвижимости «ОНИКС-Недвижимость».

По информации специалистов, речь идет о квартире-студии площадью 23,1 квадратных метра, расположенной на девятом этаже 19-этажного дома в микрорайоне Бытха. Они отметили, что, несмотря на довольно скромный метраж, объект привлекает внимание средним расположением по этажности и доступной ценой.

Ранее в декабре стало известно, что стоимость самой дешевой однокомнатной квартиры в новостройке Петербурга оценили в 3,67 миллиона рублей. Указанный лот площадью 30,8 квадратных метра продается в микрорайоне Шушары на юго-востоке города.