Названное революционным российское оружие начало уничтожать технику ВСУ под Курском

Массовое уничтожение дроном «Князь Вандал» БМП ВСУ под Курском сняли на видео

Массовое уничтожение российским дроном «Князь Вандал» техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) сняли на видео. Подборку видеороликов опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

На кадрах демонстрируется серия успешных атак беспилотников по украинской бронетехнике, в том числе по американским БМП Bradley. Кадры были сняты в приграничных районах Курской области, отмечает канал.

По оценке военного эксперта Алексея Леонкова, «Князь Вандал» обладает революционными характеристиками. К одному из главных преимуществ модели он отнес связь с оператором по оптоволоконному кабелю. Такое техническое решение делает беспилотник неуязвимым для средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее «Князь Вандал» уничтожил колонну техники ВСУ под Суджей в Курской области.