Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:40, 6 декабря 2024Россия

Названное революционным российское оружие начало уничтожать технику ВСУ под Курском

Массовое уничтожение дроном «Князь Вандал» БМП ВСУ под Курском сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Министерство обороны РФ / «Известия»

Массовое уничтожение российским дроном «Князь Вандал» техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) сняли на видео. Подборку видеороликов опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

На кадрах демонстрируется серия успешных атак беспилотников по украинской бронетехнике, в том числе по американским БМП Bradley. Кадры были сняты в приграничных районах Курской области, отмечает канал.

По оценке военного эксперта Алексея Леонкова, «Князь Вандал» обладает революционными характеристиками. К одному из главных преимуществ модели он отнес связь с оператором по оптоволоконному кабелю. Такое техническое решение делает беспилотник неуязвимым для средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее «Князь Вандал» уничтожил колонну техники ВСУ под Суджей в Курской области.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Пугающее предупреждение в адрес США и их союзников». Что говорят в мире об интервью Лаврова Карлсону?

      Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

      Минобороны отчиталось о групповых ударах по украинским объектам за неделю

      Российские войска взяли в плен десятки украинских военных

      В Совфеде задали вопрос захотевшему добиться победы Киева европейскому политику

      Украина выпустила по России безэкипажные катера

      Родные актера Мадянова начали делить наследство. Кто и на что претендует?

      Дуров, Кологривый и Канье Уэст стали самыми обсуждаемыми персонами в 2024 году

      КХЛ объявила состав сборной мира на Кубок Первого канала

      Женщина пошла к врачу из-за болей в животе и оказалась на седьмом месяце беременности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше