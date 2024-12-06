Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:29, 6 декабря 2024Россия

Россиянам назвали самые необходимые в машине зимой вещи

Автоэксперт Ракитин: зимой в машине обязательно нужно иметь запас незамерзайки
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Stefan Werner / Shutterstock / Fotodom

Зимой в машине обязательно нужно иметь запас незамерзайки, напомнил главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. Самые необходимые в автомобиле зимой вещи автоэксперт назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Вопрос в том, где вы используете автомобиль. Если в городе, то достаточно иметь стандартный набор автомобилиста, запас незамерзайки и не мешало бы, чтобы в автомобиле были теплые вещи. Потому что случиться может всякое. Может закончиться бензин, и пока его привезут или пока приедет эвакуатор, сидеть в машине и мерзнуть — это не самый лучший вариант. Может быть, даже одеяло спасателя. Оно тонюсенькое, ничего не занимает, но может помочь», — перечислил эксперт.

При поездке за город, по словам Ракитина, ситуация немного иная.

Я бы советовал, помимо теплых вещей, всегда брать с собой еще и определенный запас незамерзайки и бензина в металлической канистре. Это очень поможет, а может быть, даже и спасет

Максим Ракитинавтоэксперт

«Очень неплохо иметь с собой предметы, которые могут развести огонь. Потому что случается такое, когда человек оказывается один на трассе, у него нет возможности согреться, закончился бензин. К сожалению, приходится жечь костры. Поэтому держите в автомобиле хорошую зажигалку или какие-то каминные спички и какие-то предметы для розжига — условно, какую-то газету», — рассказал он.

Помимо вышеперечисленного, автоэксперт отметил, что в поездках за город не помешало бы иметь в автомобиле мультитул, в котором есть маленькая пилочка, нож и плоскогубцы.

Плюс ко всему, когда вы едете в такую погоду в дальнее путешествие, обязательно возьмите с собой термос с чем-то горячим, желательно с чаем. Если он не понадобится, то хорошо, но если вдруг вы увидите, что кому-то нужна помощь, то отпоить человека горячим чаем — это много плюсов в карму

Максим Ракитинавтоэксперт

Ранее технический эксперт Sintec Group Павел Бахарев напомнил, что перед наступлением холодов в автомобиле важно поменять моторное масло. Он отметил, что с понижением температуры моторное масло становится более вязким, что затрудняет его циркуляцию по двигателю и уменьшает вероятность успешного пуска ДВС в мороз. Также Бахарев добавил, что, если масло старое или его уровень слишком низкий, оно не сможет должным образом защищать мотор от износа.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров назвал Карлсону причины СВО и условия урегулирования на Украине. Глава МИД усомнился в адекватности Зеленского

      В небе над российским регионом уничтожили несколько беспилотников

      Нарколог развеял распространенное заблуждение об алкоголе

      Назван способ быстро устранить ошибки в Windows 11

      Выросшая без электричества и техники девушка сбежала от амишей и стала стриптизершей

      Россиянам назвали самые необходимые в машине зимой вещи

      В Калифорнии объявили чрезвычайное положение из-за землетрясения

      В ЕС подняли вопрос о последствиях выдачи МУС ордера на арест Нетаньяху

      Блинкен высказался о ситуации в Южной Корее

      В ЕС пожаловались на тяжелое последствие антироссийских санкций

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше