Россиянам назвали самые необходимые в машине зимой вещи

Автоэксперт Ракитин: зимой в машине обязательно нужно иметь запас незамерзайки

Зимой в машине обязательно нужно иметь запас незамерзайки, напомнил главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. Самые необходимые в автомобиле зимой вещи автоэксперт назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Вопрос в том, где вы используете автомобиль. Если в городе, то достаточно иметь стандартный набор автомобилиста, запас незамерзайки и не мешало бы, чтобы в автомобиле были теплые вещи. Потому что случиться может всякое. Может закончиться бензин, и пока его привезут или пока приедет эвакуатор, сидеть в машине и мерзнуть — это не самый лучший вариант. Может быть, даже одеяло спасателя. Оно тонюсенькое, ничего не занимает, но может помочь», — перечислил эксперт.

При поездке за город, по словам Ракитина, ситуация немного иная.

Я бы советовал, помимо теплых вещей, всегда брать с собой еще и определенный запас незамерзайки и бензина в металлической канистре. Это очень поможет, а может быть, даже и спасет Максим Ракитин автоэксперт

«Очень неплохо иметь с собой предметы, которые могут развести огонь. Потому что случается такое, когда человек оказывается один на трассе, у него нет возможности согреться, закончился бензин. К сожалению, приходится жечь костры. Поэтому держите в автомобиле хорошую зажигалку или какие-то каминные спички и какие-то предметы для розжига — условно, какую-то газету», — рассказал он.

Помимо вышеперечисленного, автоэксперт отметил, что в поездках за город не помешало бы иметь в автомобиле мультитул, в котором есть маленькая пилочка, нож и плоскогубцы.

Плюс ко всему, когда вы едете в такую погоду в дальнее путешествие, обязательно возьмите с собой термос с чем-то горячим, желательно с чаем. Если он не понадобится, то хорошо, но если вдруг вы увидите, что кому-то нужна помощь, то отпоить человека горячим чаем — это много плюсов в карму Максим Ракитин автоэксперт

Ранее технический эксперт Sintec Group Павел Бахарев напомнил, что перед наступлением холодов в автомобиле важно поменять моторное масло. Он отметил, что с понижением температуры моторное масло становится более вязким, что затрудняет его циркуляцию по двигателю и уменьшает вероятность успешного пуска ДВС в мороз. Также Бахарев добавил, что, если масло старое или его уровень слишком низкий, оно не сможет должным образом защищать мотор от износа.